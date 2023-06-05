Более 200 тыс. жителей стали участниками голосования "Улучшаем парки Подмосковья вместе"

На вопрос "Что вам больше нравится в парке?" жители чаще всего отвечали: дорожки, спортивные, водные объекты и кафе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. человек приняли участие в голосовании "Улучшаем парки Подмосковья вместе", которое проходило в местах массового отдыха и на портале "Добродел" с 1 по 4 июня. Об этом в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Несмотря на холодные субботу и воскресенье 500 ребят и девчат работали в парках. И наша инициатива, что очень приятно, вызвала огромный интерес неравнодушных граждан. Если перед этим мы устраивали голосование по двум вопросам: какие перемены заметили жители в городе, и какие бы хотели увидеть в будущем - и тогда проголосовало 169 тыс. человек, я об этом докладывал президенту. То в этот раз на бумажных носителях в парках проголосовало - более 75 тыс. жителей и 133 тыс. - на "Доброделе". Сейчас коллеги обрабатывают информацию. Очевидно, что такая обратная связь важна для нас, но еще более важным является удовлетворение этих запросов", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что голосование проходило с 1 по 4 июня. В эти дни в местах массового отдыха дежурили волонтеры Подмосковья с бюллетенями для опроса. На голосование было выдвинуто 125 объектов во всех муниципалитетах.

На вопрос "Что вам больше нравится в парке?" жители чаще всего отвечали: дорожки, спортивные, водные объекты и кафе. Среди пожеланий отмечали увеличение числа фонтанов, детских площадок, беседок, качелей в парках и скверах. Часть опрошенных выразили мнение, что нужно дополнительно высадить цветы, установить скамейки и питьевые фонтанчики.