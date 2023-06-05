5 июня, 17:35

В Воронежской области не выявили напиток "Мистер сидр"

Сотрудники Роспотребнадзора призвали жителей связаться с ведомством при обнаружении в торговых сетях пивного напитка "Мистер Сидр"

ВОРОНЕЖ, 5 июня. /ТАСС/. Врачи в Воронежской области в настоящее время не зафиксировали в регионе случаи отравления пивным напитком "Мистер сидр", из-за которого в других регионах России погибли 18 человек.

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Напиток в торговых сетях региона не обнаружен, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"Случаев отравления пивным напитком "Мистер Сидр" на территории Воронежской области не зарегистрировано. Реализация данной продукции в торговых сетях на настоящий момент не выявлена", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства обратились к жителям Воронежской области с просьбой при обнаружении в торговых сетях региона пивного напитка "Мистер Сидр" производства Самарской области срочно сообщить в управление Роспотребнадзора по области любым доступным способом. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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