В Воронежской области не выявили напиток "Мистер сидр"

Сотрудники Роспотребнадзора призвали жителей связаться с ведомством при обнаружении в торговых сетях пивного напитка "Мистер Сидр"

ВОРОНЕЖ, 5 июня. /ТАСС/. Врачи в Воронежской области в настоящее время не зафиксировали в регионе случаи отравления пивным напитком "Мистер сидр", из-за которого в других регионах России погибли 18 человек.

Напиток в торговых сетях региона не обнаружен, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"Случаев отравления пивным напитком "Мистер Сидр" на территории Воронежской области не зарегистрировано. Реализация данной продукции в торговых сетях на настоящий момент не выявлена", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства обратились к жителям Воронежской области с просьбой при обнаружении в торговых сетях региона пивного напитка "Мистер Сидр" производства Самарской области срочно сообщить в управление Роспотребнадзора по области любым доступным способом.