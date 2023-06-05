Ивановская Академия МЧС внедрила виртуальный тренажер обучению ликвидации последствий ЧС

Он позволяет достичь эффекта полного погружения, когда практически невозможно отличить виртуальную обстановку от реальной

ТАСС, 5 июня. Ученые Ивановской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России разработали передвижной многофункциональный виртуальный тренажерный комплекс (МВТК) для обучения курсантов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной и химической обстановкой. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель начальника академии по научной работе Ирина Шарабанова.

"Новая технология с применением виртуальной, дополненной и смешенной реальности на данный момент представлена на примере автомобиля "РХМ УАЗ-469рх" (разведывательная химическая машина - прим. ТАСС). Она позволяет курсанту перемещаться на учебном полигоне и моделировать работу спасателя в условиях пожара, чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной и химической обстановкой", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, тренажер позволяет достичь эффекта полного погружения, когда практически невозможно отличить виртуальную обстановку от реальной. При этом технология привязана к штатному прибору автомобиля, поэтому курсант обучается работе с ним в условиях смоделированной чрезвычайной ситуации. "На реальном приборе с помощью технологии дополненной реальности отражаются результаты измерений. Они с использованием планшета в автоматизированном режиме передаются в учебный центр управления в кризисных ситуациях. Диспетчер учебного центра анализирует полученную информацию, моделирует зону предполагаемого заражения и планирует оптимальный маршрут движения автомобиля", - уточнила замначальника академии.

Шарабанова добавила, технология позволяет неподготовленного человека за короткий срок обучить работе на любом приборе данного автомобиля. "Особенностью методики является то, что мы можем использовать не только штатные приборы автомобиля "РХМ УАЗ-469рх", но и виртуальные модели современных приборов радиационной и химической разведки, которые входят в комплектацию современной техники, поставленной на вооружение за последние годы", - подытожила собеседница агентства.

Ивановская пожарно-спасательная академия государственной противопожарной службы МЧС России обучает курсантов подготовке в области техносферной и пожарной безопасности, судебной экспертизе и другим направлениям. Имеет представительства в Северокавказском, Южном, Уральском, Приволжском федеральных округах и Республике Крым.