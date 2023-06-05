Более четверти опрошенных жителей ФРГ негативно оценили участие страны в ЕС

По мнению 27% респондентов, членство Германии в Евросоюзе приносит скорее дополнительные издержки, а не выгоды

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. 27% жителей Германии считают, что участие страны в Евросоюзе (ЕС) приносит им скорее дополнительные издержки, нежели выгоды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD, опубликованные в понедельник.

Уточняется, что значение этого показателя увеличилось на 12 п.п. с 2020 года, когда подобное исследование проводилось в предыдущий раз. При этом выход республики из состава ЕС поддерживают 14% респондентов.

Эксперты Infratest dimap также констатировали, что жители ФРГ стали меньше верить в плюсы участия Германии в ЕС. Так, 23% участников опроса (+10 п.п. по сравнению с 2019 годом) не согласны с утверждением о том, что объединение способствует укреплению безопасности в Европе. Идею же о том, что ЕС способствует улучшению экономических условий в его странах-участниках, не разделяют 35% респондентов (+22 п.п. по сравнению с 2019 годом).

Исследование проводилось 30-31 мая 2023 года, в нем приняло участие 1 302 жителя ФРГ, обладающих правом голоса. Уровень статистической погрешности составил 2-3%.