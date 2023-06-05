Более 2,3 тыс. добровольцев провели уборки берегов в ходе "Марафона рек"

Акция прошла с 20 мая по 5 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 100 тонн мусора собрали 2,3 тыс. человек в разных регионах страны в ходе акции по уборке берегов "Марафон рек", которая прошла с 20 мая по 5 июня. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

"Акция объединила представителей власти, бизнеса, экологических организаций и волонтеров. В марафоне приняли участие тысячи человек из самых разных уголков России, от озера Хвалисекое на Сахалине до реки Преголя в Калининградской области. Чуть более чем за две недели удалось очистить берега 23 водоемов и рек в 28 регионах России и собрать более ста тонн отходов. Все отходы были отсортированы и направлены на переработку или утилизацию. Символично, что итоги "Марафона рек" мы подводим в День эколога", - сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, результаты акции показали, что в стране много сознательных и активных людей, живущих у Терека и Камы, Оби и Урала, Кубани и Иртыша. Она также выразила надежду, что такие акции станут традицией и с каждым годом будут вовлекать все большее количество людей.

В некоторых регионах прошла также просветительская программа. К мероприятиям по очистке берегов присоединились коммерческие, общественные и экологические организации, спортсмены, представители региональных правительств. Марафон рек стартовал с Сахалина, центральные мероприятия прошли в Нижнем Новгороде, Самаре и Ярославле, а завершающие - в Ленинградской области.

"Марафон рек" - это продолжение ежегодной акции "День Волги", которая проводится с 2021 года во всех крупных городах Поволжья каждую весну.