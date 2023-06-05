5 июня, 18:15
Военная операция на Украине

Отличившийся в СВО дагестанец представлен к медали ордена "За заслуги перед Отечеством"

Награда будет передана в ближайшее время матери Магомеда Гусейнова

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Дагестанец Магомед Гусейнов, отличившийся в ходе СВО, представлен посмертно к медали ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Об этом сообщили в пресс-службе глава региона.

"Дагестанец, старший лейтенант гвардии Магомед Гусейнов посмертно представлен к медали ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Он прошел путь от Михайловской артиллерийской академии до участия в спецоперации", - говорится в сообщении.

Магомедов сражался в рядах десантных войск в горячих точках, вернулся на передовую после двух ранений и героически погиб при исполнении служебного долга.

По данным пресс-службы, награда будет передана в ближайшее время матери Гусейнова. 

Теги:
РоссияДагестанВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация