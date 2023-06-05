В России популяция амурских тигров почти в 1,5 раза превысила их число в зоопарках мира

Этот вид раньше был прежде распространен на севере Китая, в Приморском и Хабаровском краях РФ, Корее, сейчас преимущественно остается на Дальнем Востоке России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Популяция амурских тигров в России превысила его численность в зоопарках мира примерно в 1,5 раза. Об этом в понедельник сообщил руководитель научного отдела Московского зоопарка Сергей Хлюпин.

"По последним данным, наверное, все слышали, [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] на форуме Дальнего востока объявил, что поголовье его (амурского тигра - прим. ТАСС) растет, и сейчас уже достигает порядка 750 особей. Это очень хороший показатель, потому что в зоопарках амурский тигр на данный момент, если по международным базам [смотреть, его] численность [составляет] порядка 500 [особей], то есть априори перевалил ту цифру, когда был баланс: половина - на природе, половина - в зоопарках", - сказал он в ходе круглого стола дискуссионного клуба Ecumene в ТАСС, посвященного актуальным вопросам устойчивого развития и приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды.

По его словам, амурский тигр, который прежде распространен на севере Китая, в Приморском и Хабаровском краях РФ, Корее, теперь преимущественно остается на Дальнем Востоке России. "В 1930-е годы осталось несколько десятков особей, и благодаря усилиям природоохранных организаций обратили на это внимание и сделали все, чтобы сохранить этого большого кота", - отметил эксперт.

Хлюпин добавил, что также, например, под охраной южного Китая находится подвид тигра, который сохранился только в зоопарке. "Мы на основе исторической перспективы можем посмотреть, что буквально в начале XX века очень широко был распространен ареал тигра: индонезийские острова, Юго-Восточная Азия и вплоть до Запада - Каспийское море, Туркменистан, Ирак и т.д. На начало XX века у нас по миру жило девять подвидов тигра, и на сегодняшний момент их осталось шесть", - сказал он, подчеркнув, что треть биоразнообразия этого хищника потеряна безвозвратно.

Проблемы остаются

Руководитель научного отдела Московского зоопарка обратил внимание, что хищники, в частности, тигры, наиболее восприимчивы к изменениям окружающей среды. Потому остаются актуальными вопросы, связанные с охотой на зверя: мех, усы, кости тигров до сих пор поступают на черные рынки, также зафиксирована нехватка копытных в России, которые являются одним из главных "акцентов" питания тигров.

"Необходимо решать эту проблему. Поднимать охотничье хозяйство, может быть, ограничивать охоту на каких-то копытных, которые позволят [тигру] питаться, и решить ту самую проблему выхода тигра к людям, когда нечего есть в лесу, и тигр идет и ищет более легкую и доступную добычу", - отметил Хлюпин.

Спикер также подчеркнул, что есть проблема вырубки лесов. "Не только в России сейчас идет глобальная вырубка леса, и из-за этого страдают как раз очень часто животные. Необходимо делать какие-то зеленые коридоры, возможность соединения популяций с поддержанием генетического разнообразия и обмена генофонд, это очень важный аспект", - добавил он.

Зоопарки на страже природы

Также эксперт заявил, что огромную роль в сохранении видов диких животных играют зоопарки. Зоосады поддерживают популяции и жизнеспособность зверей, "чтобы в будущем иметь возможность вернуть их в природу".

"Московский зоопарк участвует во многих природоохранных программах помимо амурского тигра, это и по белому медведю, довольно-таки знаменитый [проект], <...> по рыбному филину, дрофам, кавказской чесночнице, амурский (дальневосточный - прим. ТАСС) леопард, можно перечислять и перечислять, чем занимается Московский зоопарк в плане охраны окружающей среды и сохранения дикой природы. Также по инициативе нашего генеральной директора Светланы Акуловой был создан фонд [содействия сохранению] национальной природы, который поддерживает как раз природоохранные программы, происходит коллаборация между заповедниками, зоопарком, Евроазиатской [региональной] ассоциацией зоопарков и аквариумов, Союзом аквариумов и зоопарков России, институтами, учеными и т.д.", - заключил Хлюпин.

5 июня ООН проводит Всемирный день окружающей среды, который является крупнейшей глобальной платформой для информирования общественности об экологии и состоянии окружающей среды в более чем 100 странах мира.