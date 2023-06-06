В РНБ пройдет первый российско-китайский семинар по использованию информационных ресурсов

Участие во встрече примут специалисты из более 30 библиотек и научных учреждений города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Первый российско-китайский научно-практический семинар по обмену опытом в использовании информационных ресурсов пройдет в Российской национальной библиотеке (РНБ). Он откроется во вторник, встреча пройдет в новом здании библиотеке.

"Семинар посвящен обмену опытом в использовании крупнейшей мировой базы информационных ресурсов "Китайская национальная инфраструктура знаний". Это масштабный академический и информационный проект, аккумулирующий в цифровом виде научные знания Китая, крупнейшая платформа для доступа к научной информации. Она включает полный спектр книг, монографий, журналов, диссертаций, газет, материалов конференций, ежегодников, справочников, энциклопедий, патентов, стандартов, научных достижений, законов, нормативных актов и других полнотекстовых документов", - рассказали пресс-служба РНБ.

Цель встречи - предоставление информации о возможностях китайской базы данных с учетом опыта РНБ, расширение возможностей ресурса для российских читателей, привлечение новых пользователей, поддержка научной и образовательной деятельности РНБ, которая входит в число лидеров по распространению информации о научных онлайн-ресурсах в России.

Вместе с организаторами семинара в его работе примут участие специалисты из более 30 библиотек и научных учреждений Петербурга. Среди них - научные библиотеки Государственного Эрмитажа и Российской академии художеств, библиотеки Российской академии наук, Университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, Государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Отмечается, что семинар соответствует задачам, поставленным руководителями двух стран по взаимному развитию российско-китайских отношений, в том числе в сфере информатизации и информационных технологий.