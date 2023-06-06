В Сочи на фестивале уличной еды и ресторанного бизнеса выступят Гришковец и Собчак

Gastreet International Restaurant Show на курорте Красная Поляна продлится до 10 июня

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Евгений Гришковец с моноспектаклем и Ксения Собчак с тренингом по личному бренду выступят в программе восьмого фестиваля уличной еды и ресторанного бизнеса Gastreet International Restaurant Show, который открылся на курорте Красная Поляна. Об этом ТАСС в кулуарах фестиваля рассказала генеральный продюсер Gastreet Евгения Суфиянова.

"[Евгений] Гришковец будет у нас 8 июня. Он покажет небольшой моноспектакль для собственников [бизнеса], а Ксения Собчак в этот же день будет на главной сцене в 19:00 с темой личного бренда", - сообщила Суфиянова.

Как отметили организаторы фестиваля, в 2023 году ожидается порядка 6 тыс. участников. Для них подготовили расширенную образовательную программу, в которой появятся две новые площадки - для отельеров и для сомелье.

Также увеличится число экспертов образовательной программы. "Более 150 экспертов выступят на образовательных площадках и еще столько же будет на партнерских площадках", - сообщили организаторы.

Gastreet International Restaurant Show проходит в Сочи с 5 по 10 июня на высоте 960 м над уровнем моря. В дни мероприятия все отели курорта Красная Поляна на высотах 540 м и 960 м станут официальными отелями фестиваля, образовав площадку Gastreet City.