Титул "Миссис Россия - 2023" получила жительница Дальнего Востока

Наталья Оскар обошла в финале 82 участниц из разных регионов страны

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Финал национального конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия мира - 2023" прошел в Москве. "Миссис Россия - 2023" стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, а титул "Миссис Россия мира - 2023" получила Алиса Голубева из Новосибирска, передает корр. ТАСС.

"Миссис Россия - 2023" с правом выбора участия в любом международном конкурсе - Оскар Наталья", - объявил ведущий конкурса Валентин Форостяный.

"Миссис Россия мира - 2023" стала Алиса Голубева. Титул "Миссис супермодель России" получила Екатерина Кудрявцева, "Миссис женщина Вселенной" стала Валентина Шаталова, а "Миссис Россия мира классик" - Олеся Миронова. Титул "Миссис Россия Европа" жюри присудило Юлии Шевченко, а титул "Миссис Россия Вселенная" - Алене Ярославцевой. Ольга Бурханова стала "Бабушкой России", Татьяна Другова - "Миссис Россия Grand", а "Достоянием России" - Светлана Котлова.

В номинации "Достояние России" также наградили многодетных мам, ставших финалистками конкурса. Приз зрительских симпатий конкурса получила Анастасия Саркисян.

В этом году в финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов страны, самой старшей из них - 62 года. Корреспондент ТАСС пообщался с участницами финала конкурса в его кулуарах. Новая "Миссис Россия мира" Алиса Голубева отметила, что конкурсы красоты дарят женщинам возможность проявить свой талант и "показать себя миру". Ольга Навдаева из Нижнего Новгорода считает, что "любая женщина удивительна и уникальна". "Этот конкурс позволяет раскрыть женскую красоту", - сказала собеседница агентства. Эльмира Деревянко из Хабаровска назвала честью возможность быть одной из участниц смотра. "Участие в конкурсе - это личностный рост и путь для дальнейшего развития", - сказала она. Хорошим опытом и возможностью "прокачать свою самооценку" назвала свое участие в смотре Татьяна Неешпапа из Казани. "Мы здесь абсолютно все разные, разного возраста, комплекции", - отметила участница конкурса.

"Миссис Россия мира" - национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World, который традиционно проходит в США. Он проводится с 1984 года.