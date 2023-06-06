AP: осужденный за шпионаж экс-сотрудник ФБР умер от естественных причин

Роберта Ханссена обнаружили без сознания в камере тюрьмы в Колорадо, передает агентство со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России, умер от естественных причин. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По его сведениям, 79-летнего Ханссена обнаружили без сознания в камере тюрьмы в штате Колорадо. Впоследствии было объявлено о его смерти.

Ханссен был задержан 20 февраля 2001 года. Согласно данным следствия, с 1985 года он передавал данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на американцев в качестве двойных агентов. После распада СССР в 1991 году он прекратил эту деятельность и возобновил ее в 1999 году. Ханссен признал вину и в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование.