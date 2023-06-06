ДВФУ будет готовить специалистов для работы на коллайдере NICA

Дальневосточный федеральный университет и университет "Дубна" будут совместно реализовывать образовательные программы и научные проекты

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Представители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и университета "Дубна" договорились совместно обучать специалистов для работы на ускорительном комплексе NICA. Выпускники-бакалавры дубненского университета будут учиться в магистратуре ДВФУ по различным направлениям физики и информационных технологий, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

"В рамках партнерства государственный университет "Дубна" и ДВФУ договорились о совместной реализации сетевых образовательных программ по различным направлениям физики и информационных технологий. Кроме того, принято решение о проведении совместных научных исследований на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). В данном случае ОИЯИ выступает в качестве объединяющей площадки, на которой две образовательные организации могут активно реализовывать не только образовательные программы, но и принимать участие в воплощении совместных научных проектов", - рассказал и.о. ректора университета "Дубна" Андрей Деникин, которого процитировали в пресс-службе.

В рамках магистерской программы "Прикладная физика" в ДВФУ готовы принять выпускников бакалавриата университета "Дубна" для совместной подготовки высококвалифицированных магистров. Предполагается, что специалисты смогут в дальнейшем работать на ускорительном комплексе NICA, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований. Во время обучения магистранты будут проходить стажировки в университете "Дубна", а отдельные специальные дисциплины готовы читать преподаватели, которые выполняют научные исследования в ОИЯИ.

"Наши выпускники смогут выполнять сложнейшие эксперименты и работать над самыми востребованными научными проектами. Это большой вызов и при этом большие возможности для молодых ученых", - отметила и.о. проректора по научной работе ДВФУ Светлана Гончарова, которую цитирует пресс-служба.

Дальневосточный федеральный университет сотрудничает с ОИЯИ более 50 лет. В рамках партнерства в октябре 2022 года был открыт информационный центр Объединенного института ядерных исследований на острове Русском. Центр поможет развитию научных коллабораций со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, продвижению инновационных проектов, а также подготовке научных кадров по стратегическим направлениям.

Университет "Дубна" - крупнейший в России центр исследований в области ядерной физики.

NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility) - ускоритель частиц, один из шести проектов класса "мегасайенс" в России. Установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. В полную силу коллайдер должен заработать в 2023 году.