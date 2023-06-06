Между Сахалином и Китаем возобновили прямое авиасообщение после трехлетнего перерыва

Первый авиарейс вылетел из Южно-Сахалинска в Харбин утром 6 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Первый авиарейс после трехлетнего перерыва вылетел во вторник утром из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Сегодня состоялось долгожданное событие. После трехлетнего перерыва возобновилось прямое сообщение между Сахалином и Китаем. Первые 65 пассажиров утром вылетели из Южно-Сахалинска в Харбин", - говорится в посте.

По словам главы региона, помимо туристической составляющей, это позволит расширить сотрудничество между странами. "Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы китайский бизнес подключился к сахалинским нефтегазовым проектам в качестве покупателя готовой продукции и поставщика технологических решений. Также большие перспективы имеет сотрудничество в транспортной сфере, строительстве, лесопереработке и сельском хозяйстве. Рассчитываю на скорейшую и плодотворную совместную работу", - говорится в телеграм-канале губернатора.

В пресс-службе авиакомпании "Аврора", осуществляющей перелеты между Сахалином и Китаем, журналистам рассказали, что прямой маршрут Южно-Сахалинск - Харбин является историческим. Он выполнялся с 1998 года, а в этом году ему исполняется 25 лет.