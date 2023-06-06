Более 40% опрошенных россиян хотели бы жить в курортных городах РФ

Согласно результатам исследования, о желании переехать за границу заявили менее 10% респондентов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 40% россиян хотели бы переехать в российские курортные города, 20% - в Санкт-Петербург, 12% - в Москву и Московскую область. Об этом говорится в результатах исследования сервиса каршеринга "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Самым популярным вариантом для потенциального переезда среди жителей России оказались отечественные курортные города - туда готовы переехать больше 40% опрошенных. Каждый пятый респондент мечтает жить в Санкт-Петербурге или близлежащем к нему городе. Что интересно, желающих поселиться в Москве или Подмосковье оказалось гораздо меньше - всего 12% от всех планирующих переезд. 11% рассматривают другие мегаполисы России. А вот о переезде за границу думает меньшинство - менее 10%", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, около 45% опрошенных имеют опыт переезда в другой город. Почти 50% респондентов хотели бы уехать из своего города, и около 20% уже планируют переезд.

Большинство россиян довольны состоянием своих городов - 43% признались, что им в целом комфортно, хотя есть и некоторые минусы, а больше трети сообщили, что их полностью устраивает место, где они сейчас живут.

"Интересно, что удручающая ситуация с транспортом в городе для 49% опрошенных - существенный повод переехать. Перечисляя наиболее значимые минусы своего города, респонденты также часто называли плохую экологию (36%). Почти 15% критически относятся к тому, что в городе мало перспектив для карьерного и личностного роста. Среди других существенных недостатков респонденты называли некрасивую архитектуру и отсутствие достопримечательностей (10%), некачественную уборку улиц (10%), плачевное состояние жилищного фонда (8%) и отсутствие интересных развлечений (8%)", - отметили эксперты.

Опрос проводился в апреле 2023 года методом онлайн-анкетирования среди более 1,2 тыс. человек из разных городов России.