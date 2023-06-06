В России площадь лесов выросла почти на 460 тыс. га за год

Больше всего зеленых насаждений находится в Иркутской и Костромской областях, в Приморском и Пермском краях и Республике Коми

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Годовой рост площадей российских лесов составил примерно 460 тыс. га, в основном он обусловлен увеличением заповедников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга.

"Площадь всех российских лесов за год увеличилась на 458,5 тыс. гектаров, согласно обновленному лесному госреестру Рослесинфорга на 2023 год. Рост наблюдается второй год подряд. Учтен как лесной фонд, так и леса обороны, городские леса, заросшие сельхозугодия и особо охраняемые природные территории. Увеличение площади лесов произошло в основном за счет увеличения земель особо охраняемых природных территорий, в том числе двух заповедников в Красноярском крае - "Таймырского" и "Путоранского". Свой вклад внесли и деревья, высаженные в лесничествах еще в нулевых годах. За это время они стали полноценным лесом", - говорится в сообщении.

Также площади растут и за счет работ по лесовосстановлению, перевода молодых деревьев в полноценный лес, а также включению в состав земель лесфонда лесов, ранее находившихся в ведении сельского хозяйства. Кроме того, в ведомстве отметили, что в среднем за год деревья вырастают от половины метра до двух.

"Больше всего зеленых насаждений находятся в Иркутской и Костромской областях, а также в Приморском и Пермском краях и Республике Коми. Здесь по сравнению с 2022 годом изменений не произошло, "зеленые" лидеры страны остались прежними. Однако в Приморье и Пермском крае за год увеличилась лесистость - отношение площади, покрытой лесом, к общей площади региона. Лидером среди регионов стал Приморский край - лесные массивы увеличились на 0,2 процентных пункта за год. Рост также наблюдается в Забайкальском и Хабаровском краях", - рассказали в Рослесинфорге.

Россия продолжает оставаться мировым лидером по площади лесов, на территории страны находится свыше 20% всех лесов планеты, которые поглощают около 700 млн тонн CO2-эквивалента в год. Лесом покрыто около 46,4% территории России. Самыми лесными регионами России остаются Иркутская область (82,2%), Приморский край (77,8%), Костромская область (73,3%), Коми (72,6%), Пермский край (71,4%).