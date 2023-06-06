Эксперт сообщил, что подростки могут претендовать на среднюю зарплату в 27 тыс. рублей

Больше всего вакансий для несовершеннолетних представлено в сферах продаж, административной работы и обслуживания, отметил управляющий директор платформы "Авито работа" Артем Кумпель

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Несовершеннолетние соискатели в России без опыта при условии работы несколько часов в день могут претендовать на среднюю зарплату в 27 тыс. рублей. Об этом рассказал ТАСС управляющий директор платформы "Авито работа" Артем Кумпель.

Госдума 1 июня приняла законопроект, разрешающий гражданам старше 14 лет, получившим общее образование, заключать трудовой договор для выполнения легкого труда в свободное от учебы время без согласия органов опеки и попечительства. Один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, отметил, что это облегчит процедуру трудоустройства несовершеннолетних и создаст "возможность для подростков, достигших 14 лет, которые сами изъявляют желание подрабатывать в свободное от учебы время, работать официально".

"Средняя предлагаемая зарплата по стране, на которую могут претендовать кандидаты без опыта, только начинающие трудиться, в том числе с 14 лет составляет 27 тыс. рублей в месяц (при занятости по несколько часов в день)", - рассказал эксперт.

По данным сервиса "Авито работа", в первом квартале 2023 года количество вакансий для подростков от 14 лет выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наибольшее количество предложений для молодых людей в этом возрасте сосредоточено в сферах продаж, административной работы и обслуживания. Особенно заметно увеличение количества вакансий в таких областях, как оператор call-центра (в 2,5 раза), официант, продавец-консультант, администратор и флорист (в два раза).