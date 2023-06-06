Опрошенные бухгалтера и юристы отметили высокую конкуренцию в своих сферах деятельности

Специалисты в областях производства и агропрома, напротив, заявили о низком уровне конкуренции, следует из результатов исследования

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты в сфере юриспруденции, бухгалтерии и ретейла чаще оценивают конкуренцию в отрасли как высокую. Самый низкий уровень конкуренции - в сфере производства и транспорта, свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, как россияне оценивают уровень конкуренции в своей отрасли. Каждый четвертый (25%) отмечает очень высокую конкуренцию - на пять баллов. В основном так отвечали специалисты из сферы ретейла и торговли, бухгалтерии и юриспруденции", - говорится в тексте опроса.

Конкуренцию в четыре балла (23% респондентов) оценивают опрошенные, которые в основном работают в IT и телекоме, маркетинге и HR. Чуть более трети опрошенных россиян (34%) оценивают уровень конкуренции в своей сфере на три балла. Чаще такую оценку ставили респонденты из сфер торговли, строительства и дизайна.

"Низкий уровень конкуренции на один и два балла отмечают по 9% респондентов. Чаще всего это специалисты из сферы производства и агропрома", - отметили в сервисе.

По данным опроса, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда, почти каждый второй респондент (49%) читает профессиональную литературу. При этом 44% опрошенных рассказали, что проявляют инициативу на работе, а 43% проходят курсы для получения новых знаний.

Курсы повышения квалификации проходят 42% респондентов, 20% участников опроса развивают надпрофессиональные навыки, 19% заводят полезные знакомства. Также среди способов повышения конкурентоспособности на рынке труда россияне отмечали участие в профильных конференциях (16%), получение дополнительных задач на работе (15%) и дружбу с руководителями (14%).

В исследовании приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.