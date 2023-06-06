Япония выделила $2 млн на помощь пострадавшим от урагана в Мьянме и Бангладеш

Средства направят на обеспечение пострадавших жильем, продовольствием, а также предметами первой необходимости

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение выделить грант в размере $2 млн на оказание помощи жителям Мьянмы и Бангладеш, которые в мае пострадали от урагана "Мокко". Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник японским МИД.

Выделенные средства будут направлены на обеспечение пострадавших жильем, продовольствием и предметами первой необходимости.

19 мая медиагруппа "Илевен" сообщила, что по меньшей мере 145 человек, среди которых четверо военнослужащих, погибли в Мьянме в результате последствий урагана "Мокко".