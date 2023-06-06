ШОС считает приоритетом обеспечение информационной безопасности

Заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов уточнил, что сотрудничество государств-членов в области информационной безопасности началось в 2006 году

ПЕКИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считает приоритетным направлением сотрудничество государств - членов ШОС в области обеспечения информационной безопасности. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС в связи с проведением в Ханты-Мансийске XIV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

"Обеспечение информационной безопасности относится к числу наиболее приоритетных направлений раздела повестки дня ШОС, касающегося применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", - сказал Логвинов.

Сотрудничество государств-членов в области информационной безопасности, уточнил он, началось еще в 2006 году. Тогда по решению министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеторговую и внешнеэкономическую деятельность, была создана Специальная рабочая группа по современным ИКТ. В тот же период была сформирована рабочая группа экспертов государств - членов ШОС по мерам информационной безопасности (МИБ) для выработки плана действий по обеспечению международной информационной безопасности и определению возможных путей решения в рамках ШОС проблемы МИБ во всех ее аспектах.

В новых мировых реалиях когда в цифровой среде наряду с новыми возможностями возникают угрозы, способные нанести серьезный ущерб безопасности человека, общества, государств, когда в преступных, террористических и агрессивных военно-политических целях используется даркнет для дестабилизации общественного строя стран, вовлечения молодого поколения в мошеннические схемы, террористические группировки, возрастает значимость работы государств - членов ШОС на этом треке, подчеркнул замгенсека ШОС.