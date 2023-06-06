Японские министры вышли на работу без пиджаков, призывая экономить электричество

Среди них был и премьер-министр Японии Фумио Кисида

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Члены правительства Японии, включая премьер-министра Японии Фумио Кисиду, вышли во вторник на работу без пиджаков и галстуков, поменяв их на окинавские рубашки "кариюси" в гавайском стиле, которые носят навыпуск. Таким образом в начале июля японские министры ежегодно продвигают кампанию Cool Biz, направленную на экономию электроэнергии.

В рамках этой программы государственным и муниципальным служащим в Японии разрешено приходить на работу в неформальной одежде: джинсах, футболках и рубашках с коротким рукавом навыпуск. При этом кондиционеры в помещениях устанавливаются на отметке не ниже 28 градусов.

Программа экономии электроэнергии проводится на фоне роста потребления зимой, когда много электричества уходит на обогрев помещений, и летом, когда люди, наоборот, активно используют кондиционеры. Тяжелая ситуация с энергоснабжением в Японии сложилась в связи с тем, что в стране были остановлены некоторые тепловые электростанции, а процесс перезапуска АЭС идет крайне медленно ввиду того, что местные власти зачастую не дают разрешения. В результате сети сталкиваются с повышенными нагрузками в пиковые периоды потребления.

Рубашки "кариюси" японские министры надевают и для продвижения товаров из префектуры Окинава, где они и появились. Премьер Кисида выбрал сегодня фиолетовую рубашку, генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно - белую, а глава МИД Ёсимаса Хаяси - темно-розовую с коричневым узором.