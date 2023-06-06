В селе Онор на Сахалине началась реконструкция системы водоснабжения

Работы выполнят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Реконструкция водозаборных скважин в селе Онор Смирныховского района началась на Сахалине в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

"В Смирныховском районе приступили к реконструкции системы водоснабжения. Стоимость объекта составляет более 320 млн рублей. Финансирование осуществляется благодаря федеральному проекту "Чистая вода", который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - рассказали в министерстве.

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Федорова, это большой и важный объект. Он включает в себя установку станции водоподготовки и водоочистки, а также предусматривает прокладку 10 километров сетей водоснабжения, бурение двух новых скважин и обустройство существующей.

По информации областных властей, сейчас в селе проводятся подготовительные работы. В настоящее время на объекте обустраивают временные площадки и городки, осуществляется доставка техники к месту работ, ведется закупка и поставка материалов. Завершить работы по реконструкции планируют к ноябрю 2024 года. Объект позволит обеспечить качественной водой более 900 человек.

Сейчас доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 87,7%. В 2022 году на эти цели по федеральному проекту "Чистая вода" и одноименной региональной программе было направлено 830 млн рублей. В текущем году финансирование составит 1,9 млрд рублей.