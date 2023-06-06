В Бурятии приступили к расчистке трассы после схода селя

К работам привлекли дорожно-строительную технику

УЛАН-УДЭ, 6 июня. /ТАСС/. Работы по расчистке дороги, на которую сошел сель, начались в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя ГКУ "Бурятрегионавтодор" Юрий Воробьев.

"Вчера примерно с 18:00 (13.00 мск) и до 12 часов ночи (19:00 мск) продолжался сход селя. Масштабы большие. Сошло более 3 тыс. кубометров мерзлого грунта, перемешанного со льдом. Движение [Монды - Орлик] полностью прекратилось. Сегодня к месту стягивается тяжелая техника, приступаем к работам по расчистке", - сказал Воробьев.

По его словам, привлечена дорожно-строительная техника, в том числе с федеральной трассы Р-258 "Байкал".

"На месте работают специалисты "Бурятрегионавтодора", подрядных организаций, которые занимаются содержанием этой дороги", - добавил Воробьев.

В настоящее время автомобильное движение в Окинский район приостановлено, объезда нет. Поврежден участок грунтовой автодороги на 34-м км. Администрацией Окинского и Тункинского районов организовано информирование населения.