На Камчатке примут региональную программу повышения рождаемости

Реализовывать ее начнут в 2023 году

ТАСС, 6 июня. Программа по повышению рождаемости в Камчатском крае будет принята и начнет реализовываться в 2023 году, сообщила ТАСС и. о. министра социального благополучия и семейной политики региона Юлия Горелова.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России в мае сообщала, что регионы России должны принять собственные программы по поддержке рождаемости. Она отмечала, что общефедеральных мер для реагирования на ситуацию с демографией в конкретном субъекте недостаточно, нужна региональная настройка.

"Региональная программа будет реализована в период 2023-2026 годы за счет средств бюджета Камчатского края", - сказала Горелова.

Проект программы, который сейчас проходит согласование в Минтруде РФ, уточнила Горелова, предусматривает в том числе меры, уже реализуемые в рамках регионального пилотного проекта "Репродуктивное здоровье", который стартовал с начала года. Это, в частности, внедрение в работу врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора, организация диспансеризации женщин в возрасте 15-38 лет, информирование беременных о доступных федеральных и региональных мерах поддержки.

По программе, по словам собеседницы агентства, планируется организовывать для молодежи обучающие семинары по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, обеспечивать работу пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, принимать меры по улучшению жилищных условий семей с детьми. Также акцент будет сделан на мероприятия по формированию позитивных установок у детей, подростков и молодежи касательно образа семьи с несколькими детьми, на повышение мотивации семей к рождению детей.

Горелова добавила, что число рождений в регионе снижается. Такие тенденции сохранятся в ближайшие годы.