В Якутии после реставрации открыли деревянную церковь XIX века

Работы велись благодаря федеральной программе "Развитие культуры и туризма" и республиканскому проекту "Сохраним памятники"

ЯКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие после реставрации объекта культурного наследия регионального значения, деревянной церкви XIX века, состоялось во вторник в Хангаласском районе Якутии. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня в селе Кердем Хангаласского улуса (района) состоялось знаменательное событие - после реставрации открыта Николаевская церковь XIX века. Это единственная уцелевшая церковь в Хангаласском улусе, и одна из сохранившихся с XIX века в республике. Работы по реставрации начались в 2020 году благодаря федеральной программе "Развитие культуры и туризма" и республиканскому проекту "Сохраним памятники", - написал Николаев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, архиепископ Якутский и Ленский Роман провел божественную литургию.

Работы по восстановлению Николаевской церкви начались в январе 2020 года и завершились в декабре 2021 года. "[Были] проведены работы по подготовке иконостаса и сбор средств на внутреннее убранство церкви. Храм - однопрестольный, деревянный, в одной связи с колокольней. Общая площадь церкви составляет 188,8 кв. м", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Николаевская (Качикатская) церковь была построена в 1892 году на средства прихожан и благотворительного сбора. В 1920 году Качикатская церковь была закрыта, сняты кресты и купола, и здание храма использовалось как изба-читальня. В 2020 году сообщалось, что восстановлены крыша церкви, ее колокольня, купола и главки с крестами.