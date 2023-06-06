Участок московского метро на Серпуховско-Тимирязевской линии будут дважды закрывать в июне

Это необходимо для ремонта станций "Боровицкая" и "Полянка

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Участок московского метро на Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" будет закрыт в выходные 17-18 июня и 24-25 июня. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"В выходные дни, 17-18 и 24-25 июня, составы не будут курсировать на участке между "Чеховской" и "Серпуховской". В эти дни станции временно станут конечными", - говорится в сообщении.

Также вестибюль станции "Боровицкая" с 17 по 30 июня будет закрыт, сама станция в будни продолжит работу в обычном режиме. Пассажиры смогут сделать пересадку на станции "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад" или воспользоваться их вестибюлями для выхода в город.

"Это необходимо для ремонта станций "Боровицкая" и "Полянка", - поясняется в сообщении.