Более 63% россиян поддерживают церемонию поднятия флага и исполнение гимна в вузах

Опрос проведен аналитическим центром университета "Синергия"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 63% граждан положительно относятся к идее исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага в вузах, еще 29% опрошенных - нейтрально, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса аналитического центра университета "Синергия".

Опрос проведен среди 5 тыс. жителей российских регионов.

"Как показал опрос аналитического центра "Синергии", проведенный среди пяти тысяч жителей российских регионов, 63% граждан положительно относятся к идее исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага в высших учебных заведениях, 29% - нейтрально", - говорится в исследовании.

При этом 61% респондентов, которые положительно или нейтрально относятся к этой идее, полагают, что проводить такие церемонии следует во всех вузах. Около 24% участников опроса считают целесообразным делать это только в государственных вузах. По мнению 15% респондентов, каждое конкретное учебное заведение вправе самостоятельно решать, проводить в своих стенах подобные мероприятия или нет.

Также 38% опрошенных считают, что такая церемония в вузах повысит уровень патриотизма среди студентов, 27% полагают, что это воспитает у молодого поколения уважение к государственным символам. По мнению 24% респондентов, это объединит молодежь для решения приоритетных задач государства, а 11% думают, что это увеличит интерес молодых людей к изучению истории и культуры России.

Ранее университет "Синергия" сообщал, что стал первым вузом, в котором проходит церемония поднятия флага и исполнения гимна России. С 1 сентября 2022 года эта церемония проходит во всех российских школах и колледжах в начале недели. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов также предложил распространить это на педагогические вузы.