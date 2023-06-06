Московские психотерапевты подготовили серию вебинаров о борьбе с эмоциональным напряжением

Подготовленные материалы затрагивают основные аспекты эмоционального и психического здоровья: тревожность, раздражительность, паника, депрессия, проблемы со сном и другие

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московские психотерапевты подготовили серию вебинаров, в которых рассказывают горожанам о способах борьбы с эмоциональным напряжением и такими его симптомами как тревожность, утомляемость и нарушения сна. Об этом сообщает во вторник столичный департамент здравоохранения.

"В динамичном ритме большого города можно столкнуться с разными психологическими состояниями, в том числе с утомляемостью, повышенной тревожностью, плохим сном, в рамках проекта "Здоровая Москва" квалифицированные психотерапевты Научно-практического психоневрологического центра имени З. П. Соловьева записали для жителей серию бесплатных вебинаров", - рассказали в пресс-службе ведомства. В частности, подготовленные материалы затрагивают основные аспекты эмоционального и психического здоровья: тревожность, раздражительность, паника, депрессия, проблемы со сном и другие.

"Здоровая Москва" - проект, который реализуется в мегаполисе с 2019 года и посвящен здоровому образу жизни. Как отмечает официальный сайт мэра и правительства столицы, в течение лета у горожан старше 18 лет и прикрепленных к поликлиникам мегаполиса есть возможность пройти бесплатное обследование в комфортных павильонах за один час и позаниматься с профессиональными тренерами в парках - на тренировках проекта "Спортивные выходные".

В расширенную программу входит более 10 исследований, касающихся сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых и других патологий. При этом, для каждого посетителя подбирается программа обследования в зависимости от пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек и прочих данных. Отдельные исследования проводятся для тех, кто перенес коронавирус: если по результатам будут выявлены отклонения, то пациентам обязательно проведут диагностику прямо в павильоне с возможным дальнейшим направлением к профильным специалистам.