Собянин: ежедневно страницы проекта "Узнай Москву" посещают в среднем 5 тыс. человек

На портале доступна информация о более 2,2 тыс. зданий, около 690 памятниках, более 350 музеях и 470 знаковых местах, отметил мэр столицы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек пользуются сервисом "Узнай Москву" ежедневно, об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге во вторник.

"Проект "Узнай Москву" не раз завоевывал престижные награды. Но гораздо важнее, что он пользуется популярностью у москвичей и туристов. Ежедневно странички "Узнай Москву" в среднем посещают 5 тыс. человек", - написал он в посте, посвященном десятилетнему юбилею проекта.

Мэр подчеркнул, что за 10 лет существования проект "Узнай Москву" стал полноценным онлайн-гидом, который используют жители и гости столицы. Помимо web-версии, у проекта есть мобильное приложение, благодаря которому можно составить кратчайший маршрут до интересующего объекта или узнать, какие достопримечательности находятся поблизости.

Собянин отметил, что на портале доступна информация о более 2,2 тыс. зданий, около 690 памятниках, более 350 музеях и 470 знаковых местах. Кроме того, доступны 256 прогулочных маршрутов и 29 виртуальных туров, включающих посещение закрытых для туристов объектов. Среди таких маршрутов и туров особняк архитектора Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке, Медведниковская гимназия - старейшая школа Москвы, особняк Лопатиной на Большой Никитской улице (здание посольства Бразилии).

Проект "Узнай Москву" работает и за пределами Садового кольца. Можно построить маршруты по Преображенке, Нагатинскому затону, Отрадному или Куркину. Всего проект охватывает 43 района. Также регулярно публикуются анонсы бесплатных мероприятий и дней открытых дверей.

Команда проекта состоит из историков, москвоведов, экскурсоводов, писателей и журналистов, а также разработчиков, развивающих портал и мобильное приложение. Звезды кино и арт-индустрии, музыканты и блогеры участвуют в спецпроектах. "Узнай Москву" - наш общий вклад в сохранение и популяризацию богатейшего культурного наследия Москвы", - заключил мэр.