Доля россиян с доходами выше среднего за год выросла почти на 10 млн

Она достигла 36,2%, говорится в результатах исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Доля населения России с доходами выше среднего уровня по стране - 45 тыс. рублей - выросла в 2022 году почти на 10 млн, до 36,2%. Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, распространенных во вторник.

"Доля населения с ежемесячными доходами от 45 тыс. рублей, то есть выше среднероссийского уровня, в 2022 году увеличилась на пятую часть, до 36,2%. В 2022 году доля населения, имеющая среднемесячные доходы от 45 тыс. рублей, составила 36,2%, увеличившись с 30% в 2021 году - на 6,2 процентного пункта или на 21%. Если в 2021 году людей с такими доходами насчитывалось 43,8 млн человек, то в 2022 году их стало на 9,4 млн человек больше - 53,1 млн человек", - говорится в материалах.

По данным компании, в 2022 году средние доходы россиян составляли 44,94 тыс. рублей. Таким образом, более трети населения имели доходы выше среднероссийского уровня.

"В 2022 году благодаря повышенной индексации социальных выплат и минимального размера оплаты труда доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев. За счет этого уровень бедности опустился до исторического минимума, а неравенство в доходах населения сократилось", - отметила президент Finexpertiza Елена Трубникова, чьи слова приводятся в исследовании.

По ее данным, соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в 2022 году составило 13,8 раза, что стало минимальным показателем в XXI веке. В 2021 году это соотношение было равно 15,2 раза. Максимальная часть населения с уровнем доходов от 45 тыс. рублей в месяц, согласно исследованию, проживает на Чукотке (78,2%), Ямале (74,2%), в Москве (74%), Магаданской области (73,2%), Ненецком автономном округе (72,3%), на Сахалине (60,4%), Камчатке (59,9%), а также в Санкт-Петербурге (55,8%), Югре (55,3%) и Мурманской области (54,8%).

Минимум жителей с доходом более 45 тыс. рублей зафиксирован в Ингушетии (4,4%), Карачаево-Черкесии (6,7%), Калмыкии (7,4%), Тыве (7,6%), Марий Эл (10,9%), на Алтае (11,6%), в Мордовии (11,6%), Чувашии (12,5%), Курганской области (13%) и Хакасии (14,7%).