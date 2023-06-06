Москвичи стали лауреатами и призерами фестиваля "Российская студенческая весна"

В состав столичной делегации вошли 89 лауреатов и победителей регионального фестиваля "Московская студенческая весна"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Студенты из Москвы стали лауреатами и призерами Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который прошел в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики во вторник.

"Десять исполнителей и творческих коллективов из числа студентов столичных университетов стали обладателями призовых мест XXXI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в городе Перми. Особенной в этом году стала победа делегации в коллективном направлении "Региональная программа", в которой программа "Симфония города" завоевала первое место", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в состав столичной делегации вошли 89 лауреатов и победителей регионального фестиваля "Московская студенческая весна". На национальном финале единственной в стране программы поддержки и развития непрофессионального молодежного творчества студенты из Москвы представили 26 творческих композиций во всех 10 направлениях. Конкурсная программа длилась пять дней, а итоги были озвучены 31 мая в день рождения учредителя и главного организатора фестиваля - Российского союза молодежи (РСМ).

В рамках фестиваля были подведены и итоги одноименной национальной премии по поддержке творческой молодежи. Одним из победителей конкурса на лучшую организацию творческой деятельности среди университетов стал Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", в котором в этом году впервые прошел университетский отборочный фестиваль регионального этапа "Московской студенческой весны". На развитие творческой деятельности университет благодаря поддержке РСМ и Президентского фонда культурных инициатив получит 300 тыс. рублей.

"Фестиваль "Российская студенческая весна" в этом году объединил 3,5 тыс. конкурсантов из 82 регионов России. Национальный финал фестиваля стал флагманским событием программы празднования 300-летия столицы Прикамья. Проект реализуется Российским союзом молодежи при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", - уточнили в пресс-службе.

По возвращении в Москву, участники делегации продолжать работать над развитием студенческого творчества в городе. В планах региональной дирекции Студвесны показы победившей в рамках национального финала региональной программы "Симфония города" на городских сценах, развитие специальных проектов для участников отдельных направлений "Московской студенческой весны", запуск обучения культоргов в образовательных организациях высшего образования.