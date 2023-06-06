В Челябинской области из-за аномальной жары ограничили движение грузовиков

Температура в регионе превысила 36 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Временное ограничение движения грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы, ввели на участках федеральных автодорог в Челябинской области из-за 36-градусной жары, следует из материалов, опубликованных отделением пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции.

"Введено временное ограничение движения на федеральных автодорогах <…> для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, 6 июня с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск )", - сказано в материалах.

Уточняется, что ограничение вводится на участке с 1 549-го по 1 871-й км автодороги М-5 "Урал", на участке с 12-го по 131-й км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу", с 16-го по 146-й км автодороги Челябинск - Троицк и с 12-го по 55-й км автодороги Челябинск - Новосибирск.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6-7 июня местами в Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов, в том числе прогнозируется 36 градусов тепла 6 июня местами в восточной половине области.