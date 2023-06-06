Москвичей призвали сообщать о случаях продажи суррогатного "Мистера сидра"

В Роспотребнадзоре также сообщили, что ведомство оперативно действует для недопущения реализации такой продукции на территории Москвы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве призывает жителей и гостей столицы сообщать о случаях реализации суррогатного сидра "Мистер сидр", которым отравились люди в регионах. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Призываем всех жителей города Москвы и гостей столицы в обязательном порядке отказаться от употребления продукции "Пивная продукция - "Мистер сидр", произведенной ООО "АНДИ" (г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15), и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории города Москвы в адрес управления Роспотребнадзора по г. Москве по телефону горячей линии управления 8 (495) 687-40-41", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство оперативно действует для недопущения реализации такой продукции на территории Москвы.

Более 20 человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях. По предварительным данным, причиной ЧП стали напитки "Мистер сидр", произведенные в Самаре.