Жена Михалкова сообщила, что он вернулся к работе после плановой проверки здоровья

Ранее в пресс-службе режиссера опровергли информацию об его экстренной госпитализации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, госпитализированный 2 июня для прохождения планового медицинского обследования, вернулся к работе. Об этом ТАСС сообщила во вторник супруга режиссера Татьяна Михалкова.

"Да, - сказала она, отвечая на вопрос о том, выписали ли режиссера. - Приступил к работе".

Ранее в Telegram-каналах появилась информация об экстренной госпитализации Михалкова. Однако в пресс-службе режиссера опровергли ТАСС эти сведения. Супруга же пояснила, что проверка здоровья плановая, отметив, что причин для волнения нет.

Режиссер был госпитализирован в начале января с гриппом. 24 января он сообщил, что его выписали из больницы.

Михалкову 77 лет. Он является обладателем "Оскара", а также полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Как режиссер снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов Михалкова - "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви" и "Утомленные солнцем".