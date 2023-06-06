В Душанбе в июне пройдут Дни культуры РФ в Таджикистане

По словам главы МИД республики Сироджиддина Мухриддина, таджикская сторона окажет всемерное содействие в проведении этих мероприятий на высоком уровне

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Дни культуры России в Таджикистане состоятся в июне в Душанбе. Такая договоренность достигнута на встрече министров иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и РФ Сергея Лаврова.

"Договорились о проведении в третьей декаде июня этого года Дней культуры [России] в Таджикистане", - сообщил глава таджикского МИД по итогам переговоров. Таджикская сторона окажет всемерное содействие в проведении этих мероприятий на высоком уровне, добавил Мухриддин.

Лавров прибыл в Душанбе 5 июня. Он посетил 201-ю российскую военную базу. 6 июня глава внешнеполитического ведомства возложил венок к памятнику основателя первого государства таджиков Исмоили Сомони (IX-X века). Запланирована также встреча главы МИД РФ с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.