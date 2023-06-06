В Курганской области уволился директор департамента, ответственного за тушение пожаров

И.о директора назначили Валерия Земляных

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, где в апреле-мае произошли крупные природные пожары, Олег Поршаков покинул пост по собственному желанию, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"И.о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области назначен Валерий Земляных. <…> Олег Поршаков, ранее возглавлявший департамент, покинул должность по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Земляных ранее был заместителем директора департамента - начальником управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

В мае заявление об уходе также написал глава Шадринского муниципального округа, где природный пожар перекинулся на село Юлдус, Сергей Копылов.

Из-за пожаров в регионе с 7 мая ввели режим ЧС, его сняли 16 мая. В медицинских кругах сообщали ТАСС о 22 погибших в результате пожаров в регионе, губернатор Вадим Шумков сообщал, что при природных пожарах были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений.