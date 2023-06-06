AP: Гильдия киноактеров США одобрила проведение забастовок

Актеры требуют увеличения оплаты труда и компенсации переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Гильдия голливудских актеров проголосовала за проведение забастовок в случае, если до конца месяца не удастся договориться с крупными студиями и стриминговыми компаниями о повышении зарплаты. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press (AP).

Решение в пользу акций протеста было принято почти единогласно (98%) 65-ю тыс. членов Гильдии. "Профсоюз, представляющий более 160 тыс. киноактеров, журналистов радиовещания, дикторов, ведущих и каскадеров, начнет переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения США в среду," - говорится также в сообщении.

"Наша цель - достижение нового соглашения, выгодного для членов объединения и отрасли в целом," - заявил профсоюз. Актеры требуют увеличения оплаты труда и компенсации переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Более 11 тыс. сценаристов телевидения и кино продолжают 6-недельную забастовку, пытаясь договориться со стриминговыми платформами о повышении зарплаты. Это привело к остановке реализации ряда кинопроектов.