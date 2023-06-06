Кадровый центр депздрава Москвы получил почти 1,3 тыс. заявок на первичную аккредитацию

Доступна запись по восьми специальностям, а по остальным группы будут формировать по мере поступления новых заявок

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Выпускники ординатуры смогут пройти первичную аккредитацию в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. С начала года учреждения получило почти 1,3 тыс. заявок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Почти 1,3 тыс. заявок на прохождение первичной специализированной аккредитации подали начинающие специалисты в Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы с начала года. <...> Доступна запись по восьми специальностям, а по остальным группы будут формировать по мере поступления новых заявок", - говорится в сообщении.

По словам и. о. директора Кадрового центра Юлии Уваровой, первичная специализированная аккредитация - это обязательная процедура для всех выпускников ординатуры или прошедших профессиональную переподготовку специалистов, их допуск в профессию. "Мы начали проводить первичную специализированную аккредитацию в 2021 году, и за это время на базе Кадрового центра ее прошли более 5 тыс. специалистов. Наши возможности позволяют проводить проверку знаний и навыков объективно, на высоком организационном и техническом уровне, а также в максимально комфортных условиях", - приводятся в сообщении ее слова.

Уварова уточнила, что с января получено почти вдвое больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года. С наступлением лета также ожидается увеличение числа желающих пройти процедуру первичной специализированной аккредитации среди ординаторов, завершивших обучение.

"Первичную специализированную аккредитацию проходят не только выпускники ординатуры, но и врачи после профессиональной переподготовки. Кадровый центр предоставляет возможность пройти эту оценку по 88 специальностям из 97 возможных. Она проводится в несколько этапов", - сообщается в публикации.

Уточняется, что первым этапом является проверка теоретических знаний, которая включает 80 тестовых вопросов, второй этап - оценка практических навыков, она проводится с использованием симуляционного оборудования , третий этап - решение ситуационных задач на компьютере.