Михаил Швыдкой удостоился звания посла доброй воли ШОС

На церемонии также присутствовали посол России в КНР Игорь Моргулов, генсек ШОС Чжан Мин, а также главы дипломатических ведомств других стран - членов организации

ПЕКИН, 6 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой удостоился звания "посол доброй воли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)". Церемония прошла во вторник в День русского языка и день рождения Александра Пушкина в зале "Пекин" здания секретариата ШОС в столице КНР.

На церемонии также присутствовали посол России в КНР Игорь Моргулов, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, а также главы дипломатических ведомств других стран - членов организации.

Положение о почетном звании "посол доброй воли ШОС" было утверждено прошлой осенью на саммите организации, прошедшем в Самарканде. Как указывалось в декларации встречи, государства-члены приняли такое решение в связи с "важностью популяризации целей, задач, принципов и основных направлений деятельности ШОС среди широкой общественности в регионе и мире".

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. В организацию также входят Индия и Пакистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.