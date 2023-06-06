6 июня, 08:45
Лесные пожары в России

В Свердловской области частично сняли запрет на посещение природных парков

Отмена запрета связана с улучшением ситуации с природными возгораниями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Запрет на посещение природных парков, введенный из-за пожаров, частично сняли в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"С 6 июня находиться в природных парках разрешается группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности. В таком режиме открылись, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, отмена запрета связана с улучшением ситуации с природными возгораниями в Свердловской области.

Запрет на посещение природных парков был введен в регионе 5 мая из-за ситуации с пожарами. Тем не менее в области продолжает действовать режим ЧС в лесах регионального характера, а также особый противопожарный режим.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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