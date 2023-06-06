"Росэлектроника" начала поставки нового мобильного комплекса спутниковой связи для МЧС

Оборудование способно работать при экстремальных температурах, высоких ветровых нагрузках и при этом помещается в обычный рюкзак, сообщили в холдинге

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки компактных спутниковых станций, обеспечивающих связь в полевых условиях, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал поставки компактных спутниковых станций для организации широкополосной связи в полевых условиях. Оборудование способно работать при экстремальных температурах, высоких ветровых нагрузках и при этом помещается в обычный рюкзак. Новая радиостанция, разработанная НПЦ "Вигстар" (входит в "Росэлектронику"), обеспечивает скорость передачи информации по спутниковому каналу связи от 2 до 4 Мбит/с", - сообщили там.

В пресс-службе отметили, что устройство может применяться не только службами экстренного реагирования - оборудование позволяет оперативно организовать спутниковый канал, например, во время ремонтных работ на удаленных промышленных объектах или обеспечить связь при проведении выездных мероприятий.

Радиостанция в зависимости от модификации весит от 5 до 10 кг, диаметр ее разборной антенны составляет 55 см, развертывание занимает не более двух минут. Как отмечают в холдинге, она может работать при температуре от минус 45 до плюс 55 градусов и выдерживает жесткий шторм со скоростью ветра до 30 м/с. Благодаря сменным облучателям радиостанция способна работать в Ku-, Ka- и Q/Ka-диапазоне частот.

Разработка включена в состав мобильных узлов связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Комплексы на базе специализированного автомобиля "Камаз" выпускаются Рязанским радиозаводом (также входит в холдинг) и поставляются МЧС России. "Первые серийные изделия уже отгружены Рязанскому радиозаводу для оснащения МУС ЧС", - отметил гендиректор НПЦ "Вигстар" Анатолий Попович, слова которого приводят в пресс-службе "Росэлектроники".