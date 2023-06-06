В Белоруссии признали экстремистским сайт "Сообщество железнодорожников Беларуси"

Распространение информационных материалов сайта повлечет ответственность, сообщили в Генпрокуратуре

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Информационные материалы интернет-сайта "Сообщество железнодорожников Беларуси" признаны экстремистскими, их распространение в республике влечет Белоруссии.

"По заявлению Генеральной прокуратуры Республики Беларусь информационная продукция интернет-сайта "Сообщество железнодорожников Беларуси" признана экстремистскими материалами", - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре уточнили, что поводом к подаче заявления послужило обращение государственного объединения "Белорусская железная дорога" о распространении деструктивной информации. Проведенная надзорным ведомством проверка показала, что на указанном ресурсе публиковались сообщения и материалы, содержащие "ложные сведения о действиях правоохранительных органов, предстоящих массовых сокращениях в трудовых коллективах организаций железнодорожного транспорта и иная не соответствующая действительности информация, направленная на создание социальной напряженности среди граждан Республики Беларусь".

В настоящее время сайт "Сообщество железнодорожников Беларуси" включен в список экстремистских материалов, отметили в белорусском ведомстве.