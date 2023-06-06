"Литрес" назвал самое популярное произведение классической литературы

По данным сервиса, за год чаще всего покупали и скачивали роман "Война и мир"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Роман Льва Толстого "Война и мир" стал самым популярным произведением классической литературы за последний год, сообщили журналистам в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".

Уточняется, что специалисты сервиса проанализировали общее количество продаж и бесплатных скачиваний книг в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года в жанрах русская классика и советская классика. По одному произведению суммировались скачивания всех доступных версий в электронном и аудиоформате. Затем книги ранжировались, исходя из этого показателя.

"На первом месте по совокупному количеству скачанных экземпляров электронных и аудиокниг оказался роман-эпопея Льва Николаевича Толстого "Война и мир", описывающий русское общество в эпоху войн против Наполеона в 1805-1812 годах. Его скачали более 74 тыс. раз. "Война и мир" входит в топ-10 лучших книг всех времен, по версии Time", - говорится в сообщении.

На втором месте - "Преступление и наказание" Федора Достоевского, которое скачали 64 тыс. раз. Замыкает тройку еще одно произведение Толстого - "Анна Каренина", его скачали более 62 тыс. раз.

Четвертое место рейтинга занял рассказ "Морфий" Михаила Булгакова, пятое - роман Достоевского "Идиот", который является одним из самых любимых произведений самого автора.

С 6 по 10 строчку рейтинга расположились: "Мы" Евгения Замятина, еще один роман Достоевского - "Братья Карамазовы", "Одноэтажная Америка. Рассказы" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, "Капитанская дочка" Александра Пушкина и "Мертвые души" Николая Гоголя.