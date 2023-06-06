Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации

Артист заявил, что находится дома

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ, композитор Юрий Антонов опроверг слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. Музыкант во вторник в беседе с ТАСС сообщил, что находится дома.

"Нет, с каким сердечным приступом?" - удивился собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли он был госпитализирован с сердечным приступом. "Все нормально, я дома нахожусь в кругу своих животных. Я ездил в клинику зубы лечить", - уточнил он.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что якобы Юрия Антонова госпитализировали с сердечным приступом, но певец решил выписаться из больницы раньше на несколько дней, чем рекомендовали врачи.