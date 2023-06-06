Швыдкой считает давление на русский язык и русскую культуру бесперспективным

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, они самодостаточны и являются неотъемлемой частью мирового наследия

ПЕКИН, 6 июня. /ТАСС/. Попытки отменить русский язык и русскую культуру не увенчаются успехом, так как они самодостаточны и являются неотъемлемой частью мирового наследия. Об этом во вторник в Пекине сказал журналистам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии присвоения ему почетного звания "Посол доброй воли ШОС".

"Давление на русский язык и русскую культуру бесперспективно, русская культура самодостаточна, кроме того, она давно уже является составной частью мировой культуры. Поэтому любые попытки отмены ее, с моей точки зрения, не будут иметь сколько-нибудь серьезный успех", - сказал Швыдкой, комментируя давление на русскую культуру, оказываемое в последнее время рядом стран. По его словам, "невозможно отменить Достоевского и Чайковского". "Можно попробовать отменить дождь, солнце, луну, но это совершенно бессмысленно", - отметил он.

Швыдкой также отметил важность сохранить использование русского языка в международных организациях, таких как ООН и ЮНЕСКО. "ШОС - одна из тех организаций, где русский язык является одним из основных, что существенно", - отметил спецпредставитель президента РФ.

"2023 год - это год русского языка в СНГ, как вы знаете, и очень много разного рода акций проходят, которые помогают развивать, продвигать русский язык и сохранять его в рамках содружества, - сказал Швыдкой. - Но и есть программа продвижение русского языка в мире, она достаточно серьезно финансируется".

6 июня, в международный День русского языка, в секретариате ШОС состоялась торжественная церемония присвоения Михаилу Швыдкому почетного звания "Посол доброй воли ШОС". Генеральный секретарь объединения Чжан Мин вручил спецпредставителю президента РФ сертификат о присвоении этого звания. На мероприятии также присутствовали посол России в КНР Игорь Моргулов и дипломаты других дипмиссий стран ШОС в Пекине.