Порядка 200 грузовиков скопились в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

На месте дежурят волонтеры

КРАСНОДАР, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 200 грузовиков, преимущественно с продуктами питания и товарами первой необходимости, ожидают очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в Крым по состоянию на вторник. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Накануне работу Керченской переправы приостанавливали из-за сильного ветра

"С утра 6 июня в очереди на Керченскую переправу находится 191 транспортное средство. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки двумя паромами в Крым были перевезены 117 автомобилей и около 220 пассажиров.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.