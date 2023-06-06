В Москве открыли дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что поездки стали удобнее для порядка 280 тыс. москвичей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Новый выезд из Матвеевского на Аминьевское шоссе в Москве открыли на четыре месяца раньше срока. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня открыли дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Дорогу построили на четыре месяца раньше запланированного срока. Таким образом, улучшили транспортную доступность этого большого микрорайона. Ранее построили новую вылетную магистраль - проспект Генерала Дорохова - и путепровод, который связал проспект с улицами Матвеевской, Веерной и Нежинской", - написал мэр.

Он отметил, что с запуском нового выезда автомобилисты смогут проехать от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе за 1-2 минуты вместо 7-11. Путь сократился до 1 км вместо 3-5 км с несколькими разворотами.

"В рамках проекта возвели и однополосную эстакаду-съезд с проспекта Генерала Дорохова в направлении из центра. Выехать с проспекта на Аминьевское шоссе можно примерно на 9 минут быстрее. Поездки стали еще удобнее для порядка 280 тыс. москвичей, в первую очередь - для жителей районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково", - подчеркнул Собянин.

Строительство прямого выезда, связывающего Матвеевскую улицу с Аминьевским шоссе, было начато в декабре 2021 года. Длина однополосной эстакады-съезда с проспекта Генерала Дорохова при движении из центра в сторону Аминьевского шоссе составляет 440 м, всего построено 800 м дорог. В ходе благоустройства прилегающей территории было выполнено устройство 0,73 га газонов, высажены 129 деревьев и 610 кустарников.

Всего за 11 лет в Москве было построено 1 241,1 км дорог, 359 мостов, тоннелей, эстакад и 291 внеуличный пешеходный переход. В этом году планируется сделать еще 106,2 км дорог, 37 искусственных сооружений и 19 внеуличных пешеходных переходов.