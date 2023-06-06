Более 17 тыс. выпускников Москвы сдали ЕГЭ по физике и истории в основной период

Результаты за экзамен выпускники смогут узнать не позднее 19 июня

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по физике и истории прошли в Москве, в них приняли участие более 17 тыс. выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки во вторник.

"Чтобы успешно сдать экзамен по истории, вам нужно не просто выучить даты, факты, имена исторических деятелей, а также уметь работать с исторической картой, но и выявлять взаимосвязь событий, сопоставлять их и выделять причинно-следственные связи, четко представлять эпоху, видеть контекст. Тем приятнее, что ЕГЭ по этому предмету достаточно популярен у выпускников. В этом году его сдали около 10 тыс. москвичей, включая более 8 тыс. нынешних одиннадцатиклассников. На физику же зарегистрировалось почти 11 тыс. человек, из которых более 9 тыс. - выпускники текущего года", - сказал первый заместитель директора Московского центра качества образования столичного департамента образования и науки Андрей Постульгин.

Отмечается, что экзамены по физике и истории - по выбору. Их сдали выпускники, поступающие в профильные вузы. ЕГЭ по истории длился три часа 30 минут, а на физику отвели чуть больше времени - три часа 55 минут. На ЕГЭ по физике можно было использовать непрограммируемый калькулятор и линейку без справочной информации. Всего на ЕГЭ в этот день было задействовано 117 пунктов проведения экзаменов.

Результаты за экзамен выпускники смогут узнать не позднее 19 июня в своей образовательной организации или на портале mos.ru. Следующий экзамен состоится 8 июня. Это будет ЕГЭ по обществознанию.