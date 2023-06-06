Карчаа: РФ все еще не получила ноту из ООН о ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" связал это с затягиванием времени украинской стороной

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Российская сторона до сих пор не получила ноту из Департамента безопасности ООН о ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, связав это с затягиванием времени украинской стороной.

"Они тянут резину, до сих пор Российская Федерация не получила ноту Департамента безопасности ООН и пока непонятно, когда она будет, - сказал он во вторник ТАСС. - Затяжка времени объясняется действиями Киева и его деструктивной манерой "решать вопросы". Он не заинтересован в ядерной безопасности, хочет нас психологически измотать и попробовать решить свои политические и военные задачи".

Седьмая смена инспекторов агентства состоялась на Запорожской АЭС 27 апреля. 30 мая Карчаа заявил ТАСС, что дата ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС еще не определена, Россия ожидает ноту от Департамента безопасности ООН. Девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию 25 мая. Как сообщил Карчаа ТАСС, ротация была перенесена на 26 мая по инициативе Украины. По его информации, Россия не получала из ООН официальной ноты о переносе. 26 мая Карчаа рассказал, что ротация была вновь сорвана по вине украинской стороны.