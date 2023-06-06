На границе Польши с Калининградской областью в июле построят первые части забора

Как отметил замглавы МВД республики Блажей Побожи, все заграждение должно быть готово осенью

ТАСС, 6 июня. Первые участки оборудованного электроникой заграждения на границе Польши с Калининградской областью РФ будут готовы в июле. Об этом сообщил во вторник в интервью телеканалу TVP1 замглавы МВД Польши Блажей Побожи.

"В июле будут сданы первые участки электронного заграждения на границе с российской Крулевецкой областью (так в Польше именуют Калининградскую область - прим. ТАСС), - сказал чиновник. - Все [заграждение] должно быть готово осенью".

Замглавы МВД пояснил, что заграждение общей протяженностью 200 км разделено на 12 участков, которые последовательно вводятся в эксплуатацию. Электронное оборудование, состоящее из камер и датчиков движения, позволит "обнаружить и идентифицировать" любого приближающегося к границе человека, сказал он.

Строительство заграждения на границе Варминьско-Мазурского воеводства Польши с Калининградской областью России началось в апреле. Всего на стене предполагается установить 2 тыс. столбов для размещения 3 тыс. всепогодных видеокамер и тепловизоров.

В мае польская комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши, действующая при главном геодезисте страны, приняла решение, что в Польше для российского Калининграда будет использоваться исключительно польское название Крулевец, а Калининградскую область следует называть Крулевецкой.