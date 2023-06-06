Схема движения временно изменится с июня на ТТК и нескольких улицах Москвы

Это связано с ремонтными и строительными работами

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Временные изменения схемы движения транспорта введут с июня на некоторых улицах Москвы и на Третьем транспортном кольце (ТТК). В основном это связано с проведением строительных и ремонтных работ, сообщается на официальном сайте мэра столицы во вторник.

"В ближайшие дни на нескольких улицах изменится схема движения транспорта. Это связано с ремонтными и строительными работами, а также с организацией крестного хода. Несколько участков Третьего транспортного кольца закроют для проезда с 23:00 9 июня до 05:00 13 июня. Ремонт проведут в районе Лефортовского тоннеля, Лефортовской и Красноказарменной набережных", - говорится в сообщении.

Из-за строительства инженерных сетей в районе Поклонной улицы закрыли для движения одну полосу. Ограничения действуют до 4 июля. На соседних улицах временно организовали одностороннее движение. Также на время строительных работ закрыты для проезда несколько полос в районе Госпитальной и Рубцовской набережных, до 27 августа будут перекрывать разные участки. В районе 1-й улицы Лесные Поляны ограничения введут с 6 июня до 15 ноября. Там в разные даты будут перекрывать четыре участка улиц и местных проездов.

Кроме того, 11 июня в деревне Бачурино в Новой Москве пройдет крестный ход. Для этого с 10:00 до 11:30 полностью перекроют участки улиц Быстролетова и Липовый Парк.